Macky Sall : "notre croissance va passer de 6,80% à 1,1%, voire moins à cause de la Covid-19"

Le chef de l’Etat a révélé ce lundi soir, que la croissance économique du Sénégal va chuter de manière drastique passant de 6,80 % à 1,1 % voire moins, lors de son discours à la Nation. Macky Sall a informé que la pandémie du Covid-19 a affecté durement à l'économie du pays.



En effet, selon le président de la République Macky Sall, plusieurs secteurs de l’économie comme les transports aériens, le tourisme, l’hôtellerie, les restaurants, la culture et les loisirs, l’artisanat et le commerce, les productions agricoles sont à l’arrêt ou au ralenti.



Le Président Macky Sall de rappeler que c’est pour parer à toute éventualité que le fond de riposte et de solidarité « Force Covid-19 » doté de 1000 milliards de F Cfa a été mis en place pour financer le projet de résilience économique et sociale.