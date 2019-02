Macky Sall passe au premier tour avec 58,27%

Macky Sall remporte l’élection présidentielle avec 58,27% des suffrages qui se sont valablement exprimés. C’est du moins ce qu’a révélé le président de la Commission nationale de recensement des votes (Cnrv) qui vient de boucler son face-à-face avec la presse. A en croire ladite commission, 6 683 043 Sénégalais s’étaient inscrits, et le nombre de votant était de 4 426 344 (66,23% de taux de participation) avec 42 465 bulletins nuls. : «le suffrage valablement exprimé est de 4 383 879 répartis comme suit : Macky Sall : 2 554 605 soit 58,27% ».Macky Sall est suivi par Idrissa Seck qui a récolté 898 674 bulletins (20, 50%), Ousmane Sonko arrive en troisième position avec 687 065 (15,67%) ; El Hadj Issa Sall, 178 533 (4,07%) et Madické Niang ferme la marche avec 65 002 (1,48%).Le juge Kandji qui rappelle le caractère provisoire des résultats précise cependant qu’en l’absence du mandataire d’Idrissa Seck, les représentants d’Ousmane Sonko, Madické Niang et El Hadj Issa Sall ont signé le procès-verbal «avec des observations écrites pour soulever des griefs tenant à l’organisation, à la marche des bureaux, au déroulement du scrutin et ça c’est à l’endroit du Conseil Constitutionnel».



