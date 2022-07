Macky Sall "peiné" d’apprendre le décès "tragique" de Shinzo Abe, assassiné en plein meeting

Je suis peiné d’apprendre le décès tragique de M. Shinzo Abe, ancien Premier Ministre du Japon. Je salue sa mémoire et présente mes condoléances émues à sa Famille, au gouvernement et au peuple japonais ami. Paix à son âme.

— Macky Sall (@Macky_Sall) July 8, 2022



Le président Macky Sall s’est dit « peiné » d’apprendre le « décès tragique » de Shinzo Abe, ancien Premier Ministre du Japon. Il a salué sa mémoire et présenté ses condoléances émues à sa famille, au gouvernement et au peuple « japonais ami ».« Je suis peiné d’apprendre le décès tragique de M. Shinzo Abe, ancien Premier Ministre du Japon. Je salue sa mémoire et présente mes condoléances émues à sa Famille, au gouvernement et au peuple japonais ami. Paix à son âme », a tweeté M. Sall.L’ancien Premier ministre du Japon Shinzo Abe est mort, vendredi 8 juillet, après avoir été atteint par des tirs lors d'un discours en public, a rapporté la chaîne NHK. Ce dernier a été attaqué lors d'un rassemblement électoral à Nara (ouest)."On a tiré sur l'ancien Premier ministre vers 11 h 30 (2h 30 GMT) à Nara. Un homme suspecté d'être le tireur a été interpellé", a déclaré le secrétaire général du gouvernement, Hirokazu Matsuno, à la presse.