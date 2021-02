Macky Sall prend part ce samedi au 34e sommet de l'Union africaine

Le Président de la République, Macky SALL participe ce samedi 06 février 2021, au 34ème Sommet de l’Union Africaine organisé en visioconférence et placé sous le thème : « Arts, Culture et Patrimoine, des leviers pour construire l’Afrique que nous voulons », informe la présidence.



Outre le thème principal, le Sommet sera marqué par l’élection du Sénégal à la Présidence en exercice de l’UA pour la période 2022 – 2023, qui rejoindra ainsi la troïka : Président actuel (République Démocratique du Congo) Président sortant (Afrique du Sud) Président futur (Sénégal), selon la même source.



Le document indique que le sommet procédera également au renouvellement de Commission de l’Union et débattra entre autres points, de la réforme institutionnelle de l’Organisation et de la stratégie de riposte face à la Covid19.