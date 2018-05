Macky Sall réitère son soutien et sa confiance à Serigne Mbaye Thiam

Serigne Mbaye Thiam peut compter sur le chef de l’Etat qui apprécie sa gestion du secteur de l’éducation. Ce dernier le lui a fait savoir mardi, devant les leaders de centrales syndicales venues lui apporter leurs cahiers de doléances.



«Je voudrais saluer quelques ministres sectoriels qui font l’actualité, notamment le ministre de l’Education nationale que j’encourage, que je félicite et que je soutiens», a indiqué Le Président Macky Sall.



A ces félicitations, le Président Sall associe Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la Santé, et de l’Action sociale, Mariama Sarr en charge de la Fonction publique, de même que son collègue Samba Sy, qui gère le département du Travail et du Dialogue social et des Organisations professionnelles.



Ces ministres dirigent des secteurs qui sont souvent sous le feu des projecteurs, à cause des mouvements initiés par des syndicalistes.