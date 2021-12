Macky défend l'utilité du TER par l'engorgement de Dakar: "40 000 nouvelles immatriculations par jour à Dakar et 70% de l'activité économique du pays"

Le chef de l’Etat a défendu l'utilité de son grand projet en donnant des chiffres qui expliquent l'engorgement de la capitale sénégalaise. « La région de Dakar concentre à peu près de 70% de l'activité économique du pays. Dakar concentre également l'essentiel du parc automobile national et enregistre environ 40.000 nouvelles immatriculations par an, alors même que la région ne dispose pas d'un système de transport de masse fiable et prévisible », a-t-il déclaré.



Pour lui, il s’agit de penser et passer à une nouvelle ère de modernité qui règle les problèmes d'aujourd'hui et anticipe sur ceux de demain. « Il nous fallait donc décongestionner Dakar et sa banlieue. Offrir en plus de l'autoroute, un autre moyen de relier plus rapidement Dakar et la ville carrefour Diamniadio et à l'aéroport international Blaise Diagne. Enfin, il nous fallait assurer une meilleure fluidité du trafic vers l'intérieur du pays en conformité avec notre politique d'équité territoriale. Il s'est agit de penser et passer à une nouvelle ère de modernité qui règle les problèmes d'aujourd'hui et anticipe sur ceux de demain », note Macky Sall.



Le Président Sall cite les impératifs du TER

Le Président Sall est revenu sur les impératif du TER, annonce que la surveillance à bord sera engagée par la gendarmerie nationale. « Le transport de masse avec 15 trains pouvant accueillir jusqu'à 565 passagers pour un potentiel de 115000 passagers par jour. Le confort avec un aménagement intérieur adéquat, le Wifi à bord et la climatisation aussi bien pour la première classe que pour la deuxième classe. La régularité avec une fréquence d'un train toutes les dix minutes, c'est l'engagement de la Seter ( Société d'exploitation du TER), de 6 heures à 22 heures et toutes les 20 minutes les dimanches et jours fériés. La rapidité avec une vitesse de pointe 160 km à l'heure. La mobilité, avec 14 gares et haltes, 15 ponts routes, 15 ponts rails, 50 franchissements piétons. La sécurité et la sûreté, le TER est doté d'une technologie embarquée la plus avancée en matière de signalisation. Et la surveillance à bord sera engagée par la gendarmerie nationale ».



Selon le Chef de l'Etat, pour réaliser ce projet le plus complexe de l'histoire du Sénégal, «il a fallu travailler jour et nuit y compris en temps d'intempéries et de crise sanitaire Covid19. De sa conception à sa réalisation, le TER a mobilisé une ingénierie technique et financière sophistiquée et exiger plusieurs acteurs intervenants dans des domaines divers et interdépendants ».



« Ce projet a généré 4119 emplois indirects et 1637 emplois directs et dont la quasi-totalité est occupée par des jeunes sénégalais. Jeunes hommes et jeunes filles en particulier. Les 900 jeunes ont été recrutés sur la base leur compétence personnelle. Le train roule grâce au savoir faire de cette jeunesse formée dans tous les métiers technologiques, techniques, commerciaux et sécuritaires du ferroviaire. Le TER permet de nous faire voler dans le temps, car il constitue un formidable saut technologique pour le Sénégal et pour l'Afrique », soutient le président de la République.