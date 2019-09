Macky et la RTS pris en flagrants délits de diffusion de "Fake News"...plus de 100 millions payés pour une page publicitaire dans le Financial Times

So this full-page advertisement the Senegalese president Macky Sall took out in the Financial Times during the New York United Nations assembly has been ticking over in my head.



First of all, I've never seen a president take make such a brazen international PR attempt.1/ pic.twitter.com/DhKoh8WRED

— Will Brown (@_Will_Brown) September 26, 2019



2/ It must have cost a damn packet. According to the FT website, a full-page advertisement costs over $200,000.



Given that GDP per capita in Senegal is a little over $1,000+, I'm hoping the Senegalese taxpayers didn't foot the bill.



Prices here:https://t.co/SG7gVzYtB1

— Will Brown (@_Will_Brown) September 26, 2019



Comme souligné en haut, la publicité a été commandée par la société CAVPA, détenue par Mimran Group



Selon la RTS dans son édition d'information de 20 heures du mercredi 25 septembre 2019, le très réputé magazine économique américain Financial Times, a rendu hommage au Président sénégalais, dans sa parution du 24 septembre 2019. Une Fake News diffusée par la télévision publique et qui n'a pas manqué de choquer certains internautes sénégalais et même étrangers.En effet, cette publication du Financial Times concernant le chef de l'Etat sénégalais, qui était présent à New-York, pour les besoin du Sommet des Nations-Unies sur le Climat, n'est ni plus ni moins qu'une insertion publicitaire qui a coûté au moins 200 000 dollars . La pub a été commandée par une société qui répond au nom de CAVP, établie à la Principauté de Monaco et qui appartiendrait à l'homme d'affaire franco-libanais Jean Claude Mimran.Le correspondant du magazine britannique "The Economist" en Afrique de l'Ouest, Will Brown affirme que c'est la première fois qu'il voit un Président "faire une tentative aussi effrontée de relations publiques internationales".Le journaliste d'ironiser sur le prix de cette insertion publicitaire comparé au PIB par habitant sénégalais. "Cela a dû coûter un sacré paquet. Selon le site Web de FT, une publicité d'une page coûte plus de 200 000 dollars. Étant donné que le PIB par habitant au Sénégal dépasse un peu plus de 1 000 dollars, j'espère que les contribuables sénégalais n'auront pas payé la note", dit-il.