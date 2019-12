Macky réunit le PDS et Suqqali Sopi dans le Comité de pilotage du Dialogue national

Le Président Macky Sall profite bien de sa réconciliation avec Me Abdoulaye Wade. Il s'est permis le luxe de réunir dans le prochain Comité de pilotage du Dialogue national, des membres du parti démocratique sénégalais (Pds), particulièrement proches de l'ancien chef de l'Etat. Il s'agit de Bara Gaye et Doudou Wade.



Selon le journal Les Échos, Doudou Wade va siéger, sans son avis, au Comité de pilotage au titre des "personnes qualifiées".



L'ancien président du Groupe parlementaire et son jeune frère Bara Gaye vont retrouvés leurs anciens camarades bannis du parti, Oumar Sarr et Babacar Gaye, qui vont intègrer le Dialogue national au nom de l'Alliance Suqqali Sopi. Leur compagnon de "guerre", Me El Hadji Amadou Sall sera de cette grande messe en tant que membre du Barreau.



Il y a également Ahmet Fall Braya, militant libéral qui a soutenu Macky lors de la Présidentielle de 2019, qui a été désigné par Macky Sall pour représenter le secteur informel.