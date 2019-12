Macky veut octroyer un salaire mensuel aux "Badiénu Gox"

Instituées par l'ancien président Abdoulaye Wade en 2010, pour sensibiliser sur les questions sanitaires dans les quartiers, les «Badiénu Gox» ou «marraines communautaires», travaillent jusqu'ici dans le bénévolat. Une situation qui devrait évoluer sous peu, si l'on en croit au quotidien national Le Soleil.



En effet, nos confrères relatent dans leur édition de ce samedi 28 décembre 2019 que le chef de l'Etat Macky Sall a demandé au ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, de réfléchir sur un mécanisme de motivation financière mensuelle pour permettre aux à ces dames de davantage s'imprégner dans leur mission de sensibilisation et dans leurs actions dans le domaine de la santé



Le Président Macky Sall souligne, selon nos confrères, que le "Badiénu Gox" font beaucoyup de sacrifices dans leurs missions. "Elles constituent un maillon essentiel de notre système de santé et méritent notre grande attention et notre soutien", a-t-il affirmé.