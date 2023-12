Macron prévient Israël : "la destruction totale du Hamas" entraînerait "dix ans" de guerre

Le président français, Emmanuel Macron, a prévenu samedi Israël que l'objectif d'une "destruction totale du Hamas", mouvement islamiste palestinien à Gaza, devait être "précisé", car il risquait d'engendrer "dix ans" de guerre.



"La destruction totale du Hamas, qu'est-ce que c’est ? Est-ce que quelqu'un pense que c'est possible ? Si c'est ça, la guerre durera dix ans et je crois que personne ne sait définir sérieusement cet objectif. Donc il faut que cet objectif soit précisé", a exhorté M. Macron lors d'une conférence de presse en marge de la COP28 à Dubaï.



Alors qu'Israël pilonne la bande de Gaza en représailles à l'attaque sanglante du Hamas le 7 octobre, "la bonne lutte contre le terrorisme n'est pas le bombardement systématique et permanent", a encore estimé M. Macron.



AFP