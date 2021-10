Macron veut «relancer le combat pour l'abolition universelle» de la peine de mort avec une «rencontre au plus haut niveau» début 2022

Emmanuel Macron a annoncé samedi que la France allait "relancer le combat pour l'abolition universelle" de la peine de mort, en organisant une "rencontre au plus haut niveau" pour "convaincre" les dirigeants des pays l'appliquant encore de "l'urgence de l'abolir".



"Dans le cadre de la présidence française de l'Union Européenne (au premier semestre 2022), nous organiserons à Paris avec l'ONG Ensemble contre la peine de mort, une rencontre au plus haut niveau rassemblant les sociétés civiles des Etats appliquant encore la peine de mort ou un moratoire afin de convaincre leurs dirigeants de l'importance et de l'urgence de l'abolir", a déclaré le chef de l'Etat, dans un discours prononcé au Panthéon pour marquer le 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort en France.