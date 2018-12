Madagascar : Présidentielle, les deux finalistes convaincus d'avoir remporté la victoire, la CENI appelle à la patience

Mercredi , les malgaches ont été appelés à départager les deux anciens présidents et rivaux , Marc Ravalomanana RechercherMarc Ravalomanana et Andry Rajoelina.



Le vote achevé , la place est au dépouillement .Un décompte provisoire communiqué ce vendredi par la Commission électorale (Ceni) après dépouillement de plus de 2 millions de bulletins, sur près de cinq millions de votants, créditait M. Rajoelina de 54,68% des suffrages, devant M. Ravalomanana (45,32%).



Les deux candidats qui étaient au coude à coude au premier tour sont convaincus d’ avoir remporté , la Ceni, elle, appelle au calme et à la patience.



"Le changement arrive demain et, dès aujourd'hui, vous pouvez dire que "Dada" (Papa, son surnom) est élu", avait lancé mercredi Marc Ravalomanana.



‘C’est le 13 (son numéro sur la liste des candidats) qui mène dans tout Madagascar", avait asséné en retour Andry Rajoelina. "Je suis persuadé de remporter une victoire, mais on va attendre les résultats officiels".



Au premier tour, l'ex DJ, avait devancé avec 39,23% des voix, M. Ravalomanana, 69 ans, qui arrivait en deuxième position avec 35,35%.



Les résultats définitifs doivent être proclamés d’ici Janvier.