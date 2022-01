Madagascar: les deux trafiquants d'or malgaches bientôt extradés des Comores

Les deux trafiquants malgaches vont être renvoyés vers la Grande Ile. C'est ce qu'indique l'arrêté d’extradition des autorités comoriennes, que RFI s'est procuré, signé le 12 janvier



C’était la demande du ministre de la Justice malgache, en déplacement hier mercredi aux Comores pour cette affaire. Moroni devrait aussi garder les 49 kilos d’or, selon une source proche de l’enquête. Ni les autorités comoriennes ni les autorités malgaches ne se sont encore exprimées à ce sujet.



D’après les factures retrouvées sur les trafiquants, que RFI s’est procurées, l’or viendrait du Mali, et plus précisément de l’entreprise Mali Metal Sarl à Bamako. Dans la note verbale du 4 janvier du ministère des Affaires Étrangères malgaches, ce dernier précisait pourtant que ces lingots provenaient de la Grande île. Toujours selon les factures, Les lingots devaient être vendus à l’entreprise Parpia Gold, sise à Dubaï, qui n'est pas inconnue du grand public.



La société a été citée dans l’affaire des 73 kilos d’or à Johannesburg, en janvier 2021. Les trafiquants malgaches arrêtés prévoyaient à l’époque de leur vendre leurs lingots. Ils avaient alors des faux documents - selon les autorités sud- africaines- attestant que l’or provenait aussi du Mali...



Des similarités troublantes dans les deux affaires et qui laissent de nombreuses questions en suspens.