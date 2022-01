Madagascar: les entreprises demandent des solutions pour pallier aux délestages à Antananarivo

Des délestages de plus en plus importants depuis l'incendie, au début du mois de janvier 2022, de la plus grosse centrale hydroélectrique du pays, à Andekaleka, dans l'est de l'île. Elle fournit près de 40% des besoins en électricité d'Antananarivo. Alors que le président de la République a évoqué un délai « de 6 à 8 mois pour remettre totalement en marche la centrale », les entreprises réclament des solutions à court terme pour pallier cet écart de production d'énergie.

RFI

