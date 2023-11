Madagascar: quel bilan pour le président sortant Andry Rajoelina qui brigue sa propre succession?

En cinq ans, le fameux document cadre appelé « Plan Émergence Madagascar » (PEM), censé guider la politique de développement du pays, a été maintes fois annoncé mais n’a jamais été publié dans sa version définitive.



Selon différentes études menées sur le long terme, à commencer par celle pilotée par l’ONG Ivorary en collaboration avec l’Observatoire Safidy et l’ONG Tolotsoa, seulement 13 % des promesses issues de la plus récente version provisoire du PEM ont été atteintes, 38 % sont en cours. Le reste (48 %) n’a pas encore démarré. Une vérité pour le président sortant, « qui est passé maître en poses de première pierre, en effet d’annonces et de promesses populistes impossibles à réaliser et surtout non prioritaires », relève l’opposition.



Secteur économique et industriel en souffrance

Depuis 2018, le niveau de vie des habitants a dégringolé, la pandémie n’ayant évidemment rien arrangé. La moyenne des taux d’inflation entre 2019 et 2023 s’élève à plus de 6 %. Les prix des biens de consommation ont augmenté d’au moins 30 % par rapport à 2019. Dans le Grand Sud et le Sud-Est, régions touchées par la famine et la malnutrition chronique, plus d’1 million de personnes souffrent actuellement d’insécurité alimentaire aigüe (chiffres IPC août 2023).



Côté agriculture, l’autosuffisance en riz promise est loin d’être atteinte : la Grande Île importe encore l’équivalent de 20 % de sa consommation annuelle.



Le secteur économique et industriel est en souffrance. « Les lois de finances successives n’ont été que très peu dynamiques pour l’économie du pays », rappelle un patron de groupement d’entreprises. « La plupart des projets d’infrastructures réalisés ne sont pas des investissements positifs pour le pays », poursuit-il. La délivrance des permis miniers est au point mort. Le secteur de la vanille, en crise. Aucun des deux projets majeurs de production d’énergie hydroélectrique, dans les tuyaux depuis huit ans, n’a encore démarré, malgré plusieurs annonces faites en ce sens. L’un de ces deux projets de barrage est même complètement à l’arrêt depuis trois mois : le consortium de développement (NEHO) a demandé la rupture du contrat de concession, après d’interminables renégociations tarifaires par l’État.



Pourtant, ces deux projets s’annonçaient comme ceux qui auraient pu résoudre une partie des immenses problèmes d’approvisionnement en eau et électricité des industries du pays et de la population, soumises, ces dernières années plus encore que les précédentes, aux délestages massifs et coupures d’eau récurrentes.