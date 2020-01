Madeleine Ngom meurt après avoir donné naissance à des jumeaux... l’ambulance du village n’était pas disponible

Moins de trois jours après la circulaire du ministre de la Santé et de l’Action sociale sur la prise en charge FDS urgences au Sénégal, une femme a perdu la vie après avoir donné naissance à des jumeaux à Sanghé. Ses proches n’avaient pas 10 mille Fcfa pour déplacer l’ambulance du village qui devait la transporter aux Urgences à Thiès.



La défunte est une dame du nom de Madeleine Ngom, originaire du village de Baback et domiciliée à Sanghé. Elle a perdu la vie au cours de son évacuation à l’hôpital régional de Thiès, peu après avoir donné naissance à des jumeaux.



Anna, la cadette de la famille de Madeleine, raconte avec amertume les derniers instants de sa sœur. « Elle a accouché tranquillement. Elle n'était pas malade. Les sœurs de Sanghé (dont la sage-femme) l’ont assistée. Après l'accouchement on lui a donné à boire de la bouillie, puis elle commencé à avoir des saignements. On a essayé de l'évacuer à l’hôpital régional de Thiès. Faute de disposer de l'ambulance du poste de santé, on a pris un véhicule mais il est tombé en panne. Il en sera de même pour le deuxième véhicule venu la transporter », regrette-t-elle sur le site Seneweb. Et cet incident sera fatal à Madeleine Ngom, qui décède en cours de route.



Une des sœurs catholiques, jointe par nos soins, confirme les propos de Anna. « Elle a accouché avant-hier (vendredi : ndlr) vers 14 h. Elle devait être évacuée sur Thiès parce qu’elle avait des vertiges et elle saignait abondamment. Mais l’ambulance n’était pas disponible, le gestionnaire était parti aux champs, dit-on. Lorsque le véhicule des sœurs est tombé en panne en cours de route, elle a été mise dans un autre véhicule qui lui aussi tombe en panne. Peu après ils ont été coincés dans les embouteillages à l'entrée de Thiès, confie-t-elle. Ils ont demandé qu'on leur cède le passage, en vain. Si c’était une ambulance, peut-être qu'elle serait arrivée à temps à l'hôpital et qu'elle serait en vie aujourd’hui… ».



Au niveau du poste de santé de Sanghé, déplore-t-elle, « Pour disposer de l'ambulance, il faut payer 10.000 frs. Et les villageois n’ont pas ces 10.000 francs, alors ils sont souvent obligés d'appeler un taxi. Quant à nous, on l’a évacuée à temps et on lui avait remis tous les papiers y afférents », explique la sœur.



Selon les informations de nos confrères, l'ambulance est un don dont le village a bénéficié. Mais les populations ne peuvent pas en bénéficier, faute d’argent.