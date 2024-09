Madiambal Diagne : « La primature, en 3 mois, a dépensé 12,1 milliards F CFA »

Les personnes qui n-arriveraient pas à accéder au lien peuvent aller directement sur le site du Ministère des Finances et du Budget voir "Rapport d'exécution budgétaire du deuxième trimestre 2024" https://t.co/uTzeYtzhBn

Décidément, le journaliste et patron du journal Le Quotidien Madiambal Diagne ne rate aucune occasion pour s’en prendre au régime en place. Dans un post sur son compte X, le journaliste souligne que l’Etat a dépensé 12,1 milliards de Fcfa en seulement trois (3) mois).Madiambal faisait référence à l’alerte du Fonds monétaire international (FMI) qui a exprimé des inquiétudes quant à la situation économique du pays, après avoir constaté un ralentissement de l’activité au cours du premier semestre 2024 et qui prévoit des « perspectives difficiles » pour le reste de l’année.Le patron du journal, Le Quotidien, estime que la note d’exécution budgétaire du deuxième trimestre 2024 du ministère des Finances et du Budget confirme la hausse des dépenses signalée par le FMI. « Lisez la note d'exécution budgétaire du deuxième trimestre 2024. Ce document du ministère des Finances et du Budget confirme l'augmentation des dépenses signalée par le FMI », a posté le patron du groupe Avenir Communication sur son compte X.Soutenant que « la primature, en trois mois, a dépensé 12,1 milliards de francs CFA. Aussi, le budget a été exécuté pour 24,3 % au premier trimestre contre +27,5 % au deuxième » trimestre.