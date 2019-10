Magal 2019 : 5 000 agents de santé, 45 ambulances seront déployés (ministre)

En prélude au grand Magal de Touba, 5 000 agents de santé et 45 ambulances ont été mobilisés pour la prise en charge des pèlerins. L’annonce est du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr qui a révélé que la réception de l’hôpital de niveau 3 sera effective en fin 2020.



« Nous sommes venus aujourd’hui à Touba pour passer en revue le dispositif médical qui sera effectivement mis en place pour accueillir les pèlerins. Plus de 5 000 agents de santé seront déployés ici. Pour prendre en charge la santé des populations », a déclaré Abdoulaye Diouf Sarr.



À en croire le ministre, « quelques 188 postes avancés seront installés ici à Touba. Sans compter un nombre important de 45 ambulances, dont quelques 5 ou 6 médicalisés. On aura un dispositif avec un hélicoptère qui va prendre en charge les urgences en cas de besoin ».