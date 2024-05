Kédougou : une collision entre deux véhicules fait deux (2) morts et 10 blessés

Une collision entre deux véhicules de transports a eu lieu hier jeudi, à Kédougou (sud-est) sur la Nationale 7. Le bilan de l’accident est lourd, deux (2) morts, 10 blessés et 4 graves.



Selon Radio Sénégal international (RSI), l’accident a été causé par un véhicule Tata qui roulait en sens inverse a effectué un dépassement mal apprécié qui a entraîné la collision.



Les éléments de la Brigade de la gendarmerie et les sapeurs-pompiers de la 62e Compagnie d’incendie et de secours de Kédougou se sont rendus sur les lieux pour des opérations de constats.



Les corps sans vie, toutes des femmes et les blessés, ont été évacués à l’hôpital régional Amath Dansokho de Kédougou. La même source indique que la gendarmerie a ouvert une enquête.