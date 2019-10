Magal Touba: Serigne Saliou Thioune rassure, "il n'y aura aucun risque d'affrontements"

L'actuel guide des "Thiantacones" a rassuré las autorités qui redoutent un éventuel affrontement entre les disciples, favorables à Sokhna Aïda Diallo, veuve de son père feu Cheikh Béthio Thioune, et les siens, dans le cadre de la célébration du Magal de Touba.



"Il ne se passera rien. Il n'y aura aucun risque d'affrontements. Dianatou Mahwa, c'est mon fief. Personne n'ose venir me le disputer. C'est le fief de mon père et je suis le khalife. Donc parler d'éventuels affrontements, c'est juste des rumeurs qu'on colporte", a martelé le fils du défunt Cheikh Béthio Thioune, dans des propos repris par Les Echos.



Et d'ajouter : "Ce n'est pas possible qu'il y ait des problèmes entre nous. Et ils le comprennent très bien. Ils ne pensent même pas venir à Dianatou y faire du bruit. Ils n'osent même pas. La preuve, ils sont partis à Ngabou. Et même Ngabou ne leur appartient pas. On en parlera le moment venu".



Par ailleurs, il a confirmé avoir été reçu par le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, mais ce n'était pas pour d'éventuels problèmes entre "Thiantacones".