Magal2019 - 703 personnes déjà interpellées, 102 accidents dont 2 morts et 2 kg de chanvre indien saisis

A moins de 48 heures de la Grande Magal de Touba, prévu jeudi 17 octobre, la gendarmerie et la police ont fait un bilan à mi-parcours. Elles informent avoir interpellé 703 personnes pour divers délits (vol, détention et trafic de chanvre indien, entre autres), noté 102 accidents ayant occasionnés 2 morts.



« Il y a eu des opérations près Magal qui nous ont permis d’avoir 703 interpellés entre le 17 septembre et le 15 octobre. Il y a eu également des accidents constatés au nombre de 102, 68 matériels, 42 corporels et 2 mortels », a informé le Directeur de la sécurité publique, Abdoulaye Diop, qui faisait face à la presse mardi à Touba.



Parmi les mesures prises, a-t-il ajouté, « il y a eu des véhicules mis en fourrière qui sont au nombre de 150. Il y a eu également 207 Jakarta immobilisés et 68 charrettes ».



2 kilogrammes de chanvre indien, 125 grammes , 106 cornets et 108 joints, ont été aussi saisis.