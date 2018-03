Mahammad Dionne-accord entre le Sénégal et la Mauritanie : «Il n’y a pas de dessous de table»

«Il n’y a pas de dessous de table. Tout a été fait dans la transparence». Ces propos sont du Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne qui se prononçait sur les suspicions concernant les accords d’exploitation du gaz découvert entre le Sénégal et la Mauritanie.



Le chef du Gouvernement qui présidait vendredi la cérémonie de dédicace du livre de Mankeur Ndiaye, de déclarer : «J’ai l’habitude de dire que cette affaire de pétrole et de gaz est une affaire de spécialiste. Il ne s’agit pas de discuter de partage de cola».



Avant de demander aux Sénégalais d’avoir foi en leurs experts qui sont «à encourager plutôt que de penser que ces personnes qui sont nos compatriotes et des cadres compétents, ont pu vendanger l’intérêt national, ce n’est pas le cas».