Maintien de la paix en Afrique : la participation significative des femmes de tenue au menu des débats ce mardi

Les femmes de tenue ont aussi leur rôle à jouer dans le maintien de la paix en Afrique. Lors de la deuxième journée de la 9e édition du Forum de la Paix et de la sécurité, en vue de promouvoir une participation significative des femmes dans les opérations de maintien de la paix, le ministère des Forces armées du Sénégal s'est associé à plusieurs organisations internationales, dont Initiative Elsie du Canada, pour des projets novateurs visant à éliminer les obstacles à la présence féminine dans les missions de paix des Nations Unies.



« L'Initiative quinquennale Elsie, lancée par le Canada en 2017, a constitué une première étape cruciale dans cette voie. En effet, elle a permis d'initier une série de programmes d'études et de recherche, en collaboration avec le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité (DCAF). Ces études ont identifié les défis spécifiques entravant la participation des femmes aux opérations de maintien de la paix, offrant ainsi une base solide pour des recommandations politiques et programmatiques », a expliqué Mady Bathily, le directeur cabinet du ministère des Forces Armées.



Un financement de 669 874 dollars canadiens



Selon lui, une seconde phase, baptisée « Réduire les obstacles pour les femmes en uniforme dans les opérations de paix des Nations Unies », a été instaurée pour approfondir ces recherches dans huit pays fournissant des contingents et/ou du personnel des Forces de Défense et de Sécurité. Ce projet, financé conjointement par le Canada et la Norvège, a été mis en œuvre au Sénégal par le Centre des Hautes Etudes de Défense et de Sécurité (CHEDS).



« Fort du succès de ce projet, Elsie a élargi son influence, collaborant avec les Forces armées, la Gendarmerie et la Police sénégalaises. Cela a conduit à l'élaboration d'une Stratégie Sectorielle Genre des Forces armées (SSG/FA) pour favoriser l'inclusion des femmes. Pour cette nouvelle phase, un financement substantiel de 669 874 dollars canadiens a été alloué, confirmant ainsi l'engagement concret dans la mise en œuvre de la SSG/FA », a précisé M. Bathily.



Les femmes essentielles à une paix durable



Dans cette optique, le MFA a identifié deux partenaires d'exécution, le CHEDS et le Réseau Paix et Sécurité pour les Femmes de l’Espace CEDEAO (REPSFECO), afin de concrétiser la Stratégie Sectorielle Genre des Forces Armées (SSG/FA). Avec le soutien technique du Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité (DCAF), ces initiatives visent à offrir des perspectives équitables pour les femmes dans le secteur de la sécurité.



Pour Robert Oliphan, parlementaire de la ministre des Affaires étrangères du Canada, les femmes sont capables et qualifiées d’être à l’origine d’une paix durable parce qu’elles sont pacifiques.« Elles sont essentielles à une paix durable, non pas non pas parce que les femmes sont naturellement pacifiques, non, mais parce que leur participation rend les efforts de paix plus diversifiés, plus stratégique et donc plus performants. La participation des femmes n'est pas seulement la chose juste à faire, mais c'est la chose qui est intelligente à faire », a affirmé M. Oliphan.



Poursuivant, il a soutenu que « le ministère sénégalais des Forces Armées sénégalaises a été l'une des premiers à établir les partenariats avec le Canada pour lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes dans le domaine du maintien de la paix. Ce qui important pour le partenariat et la collaboration bilatérale que nous entretenons avec le Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal se classe au 2e rang comme pays contributeurs pour policiers aux opérations de paix. À l'échelle mondiale, il déploie près de 14% de l'ensemble des policiers dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU et 1000 policiers sénégalais sont déployés. »



À l’en croire, le Sénégal dépassent les objectifs fixés sur la participation des femmes dans la police nationale, la gendarmerie et les forces armées sénégalaises. Pour lui, le Canada a beaucoup à apprendre de votre du Sénégal.



La rencontre qui a eu lieu à Diamniadio, a été marquée par des discussions, des témoignages de femmes en uniforme, ainsi qu'une présentation du programme.