Mairie de Dakar: Bamba Fall dénigre la gestion de Sokham Wardini

Ca sent le roussi à la mairie de Dakar avec des querelles entre alliés. Plusieurs mois après l'élection de Sokham Wardini, Bamba Fall dit ne plus se reconnaître dans la gestion de la nouvelle patronne de la ville de Dakar. Et le maire de Médina n'a pas mâché ses mots pour le dire.



" Elle fait une gestion solitaire. Elle n'associe pas certains adjoints à ses démarches et décisions. Je suis le premier adjoint, mais je ne sais rien de ce qu'il fait", lâche t-il sur le plateau de Tfm.



En verve, Bamba Fall soutient que lui et son adjoint sont souvent zappés des convocations. Ce qui fait dire à Bamba Fall que la mairie ne marche plus avec madame Wardini, autant que ça l'était avec son "ami" Khalifa Sall, emprisonné dans l'affaire dite caisse d'avance de plus de deux ans. "Car depuis 7 ans c'est la première fois , en tant que chargé des questions sociales et de santé, qu'il est écarté des arbitrages que madame la maire fait personnellement":