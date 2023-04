Mairie de Ziguinchor : le torchon brûle entre Ousmane Sonko et ses agents

Le torchon brûle entre Ousmane Sonko et les agents municipaux de la mairie de Ziguinchor. À en croire « Les Échos », hier mercredi, les agents dudit hôtel de ville sont sortis dans les rues pour protester contre « la non-application par Ousmane Sonko des augmentations de salaires qui leur avaient été promises ». Pour montrer leur détermination, ils ont décrété trois (3) jours de grève.



À en croire les travailleurs, le maire Ousmane Sonko, n'a pas encore répercuté les augmentations de salaires. Un constat qu'ils ont fait quand ils ont perçu leur salaire du mois de mars. «Tous les travailleurs devaient bénéficier de cette augmentation à partir du 1er avril parce que toutes les collectivités territoriales ont reçu la note circulaire et le barème pour le paiement », a dénoncé Habib Goundiame, porte-parole de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales du Sénégal.



Poursuivant, il a révélé qu’ils ne comptaient pas rester les bras croisés. « Nous avons un plan d'action à savoir un sit-in jusqu'à 11h pour ce mercredi, port de brassards rouges de jeudi jusqu'à 10h puis un débrayage. Nous avons senti que l'équipe municipale faisait du dilatoire après toutes les rencontres. Nous ne quémandons pas, mais nous réclamons ce qui nous appartient », a asséné.



M. Goundiame a souligné que cette augmentation découle du protocole d'accord signé entre le gouvernement et les syndicats du secteur de l'enseignement et de la santé, le 26 février et le 10 mai 2022. Ainsi l'État a procédé à la revalorisation des salaires des agents desdits secteurs.



C'est à partir de concertations entre l'association des maires, l'association des présidents de département et l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales que cette augmentation a été acté sous l'égide du ministre de la Décentralisation.