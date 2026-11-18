Le 16 novembre 2026, aux environs de 20 heures, deux détenues de la Maison d'arrêt des femmes de Liberté VI, Fatou Mar (31 ans) et Marie Ndiaye (22 ans), ont été surprises en flagrant délit de comportements à caractère sexuel dans les sanitaires de l'établissement. Les deux femmes ont été extraites de prison et placées en garde à vue au commissariat de Grand-Yoff pour actes contre nature en milieu carcéral.



Selon les informations rapportées par le journal Libération, l'incident s'est produit dans les toilettes attenantes à une chambre du quartier des femmes, lors d'une ronde de surveillance de routine. La détenue S.G., qui s'était rendue dans les sanitaires, a surpris les deux mises en cause. Ce témoin oculaire a déclaré avoir aperçu « Fatou Mar en train de prodiguer des caresses buccales sur la poitrine de Marie Ndiaye, alors dévêtue ».



Alertée par le poste de commandement, la directrice de la prison a mis les deux pensionnaires à la disposition des enquêteurs du commissariat de Grand-Yoff. Déjà écrouée dans l'affaire dite des présumées lesbiennes après son arrestation par la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar, Fatou Mar a ainsi vu son dossier s'alourdir. Sa coaccusée, Marie Ndiaye, était quant à elle détenue pour infanticide.



La directrice de l'établissement pénitentiaire a justifié la saisine de la police par la volonté d'élucider les faits et d'établir les éventuelles responsabilités. Elle a également indiqué que « des faits similaires » avaient déjà été signalés à plusieurs reprises au sein de la prison, soulignant le caractère récurrent de ces pratiques dans le quartier des femmes.



Entendues sommairement par les policiers, Fatou Mar et Marie Ndiaye ont catégoriquement nié les faits qui leur étaient reprochés. Elles ont été placées en garde à vue à l'issue de cette première audition, tandis que l'enquête ouverte par le commissariat de Grand-Yoff a suivi son cours.