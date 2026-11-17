Abdoul Ahad Ndiaye, ministre des Transports terrestres et aériens du Sénégal n’a pas tardé à réagir à son exclusion de PASTEF, ce mardi 17 novembre 2026. Le membre de Kiiraay les patriotes – républicains a salué cette décision de son ancien parti, dont il qualifie les dirigeants actuels d'« anti-patriotes » et d'« anti-républicains ». Il a même jugé « honorable d'être écarté aux côtés du président Bassirou Diomaye Faye, artisan de la construction de la formation ».



Dans une déclaration rendue publique sur ses réseaux sociaux, le responsable politique a affirmé que « c’est un plaisir d’être exclu d’un train conduit par des anti-patriotes, anti-républicains, un train que j’ai quitté depuis maintenant six mois. » Il a ajouté que « c’est un plaisir encore plus particulier de l’être le même jour que le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye », et estime qu'« être exclu aujourd’hui d’une maison dont on a contribué à poser les fondations n’a rien de déshonorant ».



Pour justifier sa position, Abdoul Ahad Ndiaye a soutenu que « le Président de la République qui est aujourd’hui mis à l’écart a pourtant été au cœur de la construction de ce parti. Du comité d’initiative à l’installation de presque toutes ses structures, il a pris part à chaque étape : JPS, MONCAP, MODDAP, mouvement des transporteurs, des artisans, Jigeenu PASTEF… ». Il a précisé également que « même le célèbre slogan "Don de soi pour la patrie" est sorti de sa bouche».



« Quand ceux qui ont construit le train sont éjectés par ceux qui ont pris le volant, le problème n’est peut-être pas du côté des passagers ! », et réaffirme ainsi son soutien au chef de l’État.