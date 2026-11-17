Des adolescents et jeunes âgés de 12 à 19 ans ont bénéficié, le week-end dernier à Kolda, d’une journée de consultation psychosociale consacrée à la gestion de la souffrance psychologique. Initiée par le Réseau des clubs de santé mentale, encadré par Enda Jeunesse Action, cette activité vise à contribuer à la prévention et à la prise en charge précoce des problèmes de santé mentale chez les jeunes.



Au programme de cette journée figurent plusieurs activités destinées à favoriser le bien-être psychologique des participants, notamment des séances de thérapie de groupe, de massothérapie, de gestion du stress, ainsi que l’identification et l’orientation des cas suspects de souffrance psychologique.



Une démarche qui vise à sensibiliser, détendre, distraire et apaiser les bénéficiaires, tout en leur offrant un espace d’écoute et d’expression pour mieux faire face aux difficultés psychologiques qu’ils peuvent rencontrer.



« C’est une journée pour sensibiliser, relaxer, distraire et apaiser les bénéficiaires, mais également contribuer à la prévention et à la gestion précoce des problèmes de santé mentale », a expliqué Diénéba Mariama Baldé, secrétaire générale du Réseau des clubs de santé mentale de Kolda, par ailleurs élève en classe de seconde S.



Pour sa part, l’ambassadrice en santé mentale, Oumou Salémata Ba, a mis en avant l’importance de l’approche entre pairs dans la conduite de cette initiative. Selon elle, le fait que les activités soient animées dans un cadre d’échanges entre jeunes facilite la communication, la compréhension mutuelle et le partage des expériences vécues.



Elle estime notamment que la thérapie de groupe constitue un moyen efficace pour aider les adolescents à exprimer leurs difficultés et à mieux gérer certaines manifestations psychologiques, notamment l’anxiété.



À travers cette initiative, le Réseau des clubs de santé mentale entend ainsi promouvoir une culture de l’écoute, de la solidarité et de la prévention auprès des adolescents et des jeunes, dans un contexte où la santé mentale demeure un enjeu important pour leur épanouissement et leur réussite scolaire.



Cette journée s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet « À l’école en toute sérénité », exécuté à Kolda par Enda Jeunesse Action avec l’appui de son partenaire néerlandais Kinderspostzegels.