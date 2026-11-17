Exclu de Pastef ce mardi 17 novembre 2026 aux côtés du chef de l’État Bassirou Diomaye Faye, le conseiller technique à la Présidence, Bakary Sakho a riposté sans détour en chargeant violemment la direction du parti, qu’il accuse de dérive « narcissique » et de confiscation du pouvoir au profit d'intérêts personnels.



Dans une déclaration rendue publique, le conseiller technique rejette toute allégeance individuelle et assume sa rupture. « J’ai mené le combat pour un projet, et l’arrivée de son Excellence Bassirou Diomaye Faye à la tête du pays en a été la consécration. Je ne ferai JAMAIS le combat d’une personne ». Il ajoute qu’il n’a « aucun regret à tourner le dos à la personnification d’un projet qui a mobilisé le sacrifice de tous les Sénégalais, pour finalement se retrouver réduit à des caprices individuels ».



Bakary Sakho a critiqué ouvertement l'attitude de certains responsables politiques après l'accession au pouvoir. Il a affirmé qu’« une fois au pouvoir, nous devions nous oublier et nous focaliser sur l’épanouissement des Sénégalais, à l’image de ces milliers de jeunes qui se sont effacés dans le silence, malgré l’abandon d’un leader qui leur a fermé ses portes au lendemain des élections ». Il a également dénoncé des « leaders cupides qui accumulent indûment des fortunes considérables » et a estimé que « cette jeunesse innocente découvrira, un jour, le comportement malsain de ces prétendus patriotes ».



« Un leader incapable de s’oublier lui-même n’est pas un leader, mais un narcissique et un vendeur d’illusions. Pour lui, sa personne est l’alpha et l’oméga. Personne ne sait ; il est le seul à savoir. Personne ne doit conduire ; il est le seul capable de conduire les 18 millions de Sénégalais », a lancé le membre de Kiiray. Le conseiller technique à la Présidence regrette que « tout un parti » ait été entraîné « dans une logique fondée sur un problème personnel ».



Bakary Sakho a confirmé enfin son engagement aux côtés du président de la République, « pour ma part, j’ai fait le choix d’accompagner le Président de la République afin qu’il poursuive la mise en œuvre du projet que nous avons tant défendu. Je ne m’abandonnerai jamais en cours de route. La marche ne souffrira d’aucun arrêt ».



Il conclut par la formule selon laquelle « la République demeure la seule constante. Tout le reste n’est que variable ».



