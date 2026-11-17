Nous avons confié au numérique nos secrets, notre argent, notre travail, nos souvenirs et jusqu'à une partie de notre liberté. Il organise nos journées, rapproche les continents, fait fonctionner nos entreprises et accompagne désormais les décisions de nos États. Nous lui avons ouvert toutes les portes, parfois sans même nous demander qui en détenait les clés. Pourtant, derrière cette extraordinaire promesse de progrès se cache une inquiétante réalité : une panne peut désorganiser nos vies, une attaque peut fragiliser nos institutions et quelques lignes de code malveillantes peuvent mettre des sociétés entières à l'épreuve. À force de vouloir tout connecter, n'aurions-nous pas oublié de mesurer ce que nous risquons de perdre lorsque tout se déconnecte ?





Il aura suffi d'une panne chez Microsoft pour rappeler au monde une vérité que notre enthousiasme technologique nous fait parfois oublier : nous sommes devenus extraordinairement dépendants de ce que nous avons nous-mêmes construit. Les perturbations qui ont affecté Outlook, Teams et plusieurs services de Microsoft 365 les 12 et 13 novembre derniers ont privé des millions d'utilisateurs de leurs outils habituels.

Des entreprises aux administrations, des professionnels aux simples particuliers, beaucoup ont découvert qu'un incident technique, quelque part dans une infrastructure informatique, pouvait soudainement désorganiser leur quotidien.





Nous consultons nos courriels comme nous regardons l'heure. Nous organisons nos journées, nos rendez-vous, nos engagements et parfois nos existences autour de plateformes devenues presque invisibles tant elles sont entrées dans nos habitudes. Puis, lorsque le système s'arrête, même momentanément, nous découvrons l'étendue de notre dépendance.





Et si demain, ce n'était plus Outlook ? Si les systèmes bancaires, les réseaux de télécommunications, les hôpitaux ou les administrations connaissaient à leur tour une défaillance majeure ? Combien de temps nos sociétés pourraient-elles fonctionner normalement ? Cette interrogation n'a rien d'une fiction.





Car à la fragilité technique s'ajoute une menace autrement plus préoccupante : celle des cyberattaques. Depuis 2017, leur progression dessine une géographie mondiale de l'insécurité. En France, des hôpitaux ont dû revenir aux dossiers papier, reporter des interventions et faire face à la paralysie de certains services. Les données de dizaines de millions de personnes, notamment dans les secteurs de la santé et de l'emploi, ont également été exposées. Aux États-Unis, des cyberattaques ont désorganisé les transports aériens, les pharmacies, retardé des prises en charge médicales et perturbé la distribution de carburant. En Indonésie, des services d'immigration et plusieurs administrations ont été affectés. Au Costa Rica, c'est une partie de l'appareil d'État qui s'est retrouvée paralysée. Des continents différents, des réalités différentes, mais une même inquiétude : derrière les écrans, ce sont désormais les services essentiels, les économies et la tranquillité des populations qui sont menacés.





Ces événements, survenus sur plusieurs continents, racontent une même histoire : celle d'une menace qui ne connaît plus les frontières. Les hôpitaux, les banques, les entreprises, les réseaux énergétiques, les administrations et même les infrastructures stratégiques des États sont devenus des cibles potentielles. Derrière les écrans, il ne s'agit plus seulement de données perdues ou de machines immobilisées. Il peut être question de soins retardés, d'activités économiques interrompues, de services publics désorganisés et de souveraineté nationale menacée.





La question n'est donc plus de savoir si nous sommes exposés, mais jusqu'à quel point nous sommes préparés à l'être.





Il serait pourtant injuste de condamner une révolution qui a profondément transformé nos sociétés. Le numérique rapproche les peuples, facilite les échanges, démocratise l'accès au savoir, accélère les transactions et ouvre des perspectives considérables dans la santé, l'éducation, l'agriculture et l'économie. Pour l'Afrique notamment, il représente un formidable levier de développement, d'innovation et de réduction des distances. L'intelligence artificielle vient encore élargir cet horizon.





Mais tout progrès porte aussi ses contradictions. À mesure que nous gagnons en rapidité, nous semblons perdre en autonomie. Nous stockons ailleurs, communiquons ailleurs, confions nos données ailleurs. Nous avons parfois remplacé la maîtrise par la commodité, la prudence par la confiance et la capacité de faire autrement par l'habitude de tout faire en ligne.





C'est là que se situe peut-être le véritable paradoxe de notre modernité : jamais l'humanité n'a disposé d'autant d'outils pour maîtriser son environnement, et jamais elle n'a semblé aussi dépendante de systèmes dont une défaillance peut ébranler son organisation.





Pour nos pays africains, cette réflexion est essentielle. La transformation numérique est nécessaire, mais elle ne peut se résumer à multiplier les plateformes et les services connectés. Elle exige des infrastructures sécurisées, des compétences locales, une véritable politique de protection des données et surtout une souveraineté numérique qui ne soit pas qu'un slogan. Elle suppose également de prévoir des solutions de secours, de former les citoyens et de ne pas abandonner entièrement le fonctionnement de nos institutions à des dispositifs dont nous ne contrôlons pas toujours les ressorts.





Car la modernité ne consiste pas à tout numériser. Elle consiste aussi à savoir résister lorsque le numérique ne répond plus.





Nous devons apprendre à regarder la technologie avec enthousiasme, certes, mais aussi avec lucidité. Derrière chaque application se trouvent des infrastructures, des intérêts économiques, des choix politiques et des responsabilités humaines. Derrière chaque donnée se trouve parfois une vie privée. Derrière chaque réseau se trouve une confiance collective qui peut être brisée.





La technologie est une formidable conquête de l'intelligence humaine. Elle ne devrait jamais devenir le lieu de son abandon.





Nous avons appris à connecter le monde. Il nous reste à apprendre à le protéger, à préserver notre autonomie et à ne pas confondre la puissance de nos machines avec la solidité de nos sociétés. Car le jour où le monde se déconnectera, ce ne sera pas seulement notre technologie qui sera mise à l'épreuve, mais notre capacité à rester debout.





Marie Barboza MENDY

Regards Croisés d'une Franco-Sénégalaise

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