Malawi: le parti du vice-président demande une enquête sur l'accident d'avion qui lui a coûté la vie

« S'agit-il d'un problème mécanique ? A-t-il manqué de carburant ? Nous avons besoin de la vérité ». C'est avec ces mots que Stevie Mikaya a interpellé les autorités à la suite de l'accident d'avion qui a coûté la vie à neuf personnes lundi dernier, dont Saulos Chilima.



Pour ce cadre de l'UTM, le parti de l'ex-vice-président, la mauvaise météo à l'approche de la destination de Mzuzu n'est pas nécessairement la cause de l'accident car l'avion avait déjà volé dans des conditions similaires sur le même itinéraire. Chrissie Kanyasho, une députée du parti, met aussi en cause les secours. « La recherche du vice-président a été gérée comme s'il s'agissait d'une chèvre égarée », a-t-elle affirmé.



Un climat tendu

Signe du climat politique tendu au Malawi, d'autres cadres de l'UTM avaient tenté ce jeudi 13 juin d'empêcher les ministres de la Défense et de la Sécurité intérieure d'assister aux obsèques du vice-président, deux ministres qui appartiennent au Parti du Congrès, celui du Président Lazarus Chakwera. Ce dernier avait noué une alliance avec Saulos Chilima lors de l'élection présidentielle de 2020. Mais depuis, leurs relations ont été difficiles et Saulos Chilima devait être candidat à l'élection présidentielle de 2025, selon son parti.