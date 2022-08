Mali: 500 jours de captivité pour Olivier Dubois, Pierre Legrand, ex-otage, partage son vécu

Olivier Dubois explique être détenu par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, affilié à al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) dans deux vidéos : deux preuves de vie diffusées par ses ravisseurs en mai 2021 et en mars 2022. Pour marquer ce triste 500e jour de captivité, Pierre Legrand, l’un des ex-otages d’Arlit, enlevé au Niger en 2010 par Aqmi et finalement libéré en 2013 au terme de trois années de captivité, témoigne. Il revient sur cette douloureuse expérience et raconte comment il a réussi à tenir :



''Pour tenir la journée, j’étais plutôt focalisé sur tout ce qui m’entourait, les lieux, les personnes, l’environnement aussi, et comprendre ce qui se passait autour de moi, ce qui n’était pas toujours facile. Ensuite, au moment où je m’endormais, je m’autorisais à penser à ma famille et mes amis surtout, penser à la famille c’était un peu… Je ne voulais pas trop y penser parce que c’était un peu dur, donc je pensais surtout à mes amis, imaginer ce qu’ils étaient en train d’organiser pour me soutenir, et au bout de plusieurs mois, voire années, quand j’ai enfin eu des informations et accès aussi un petit peu à la radio, j’ai pu entendre mes amis qui se mobilisaient, via RFI d’ailleurs, qui est la seule radio à laquelle j’ai pu avoir un peu accès. C’est quelque chose qui me faisait dire : « Voilà, mes amis font des choses pour moi, eh bien moi il faut que je tienne de mon côté pour me maintenir et rentrer. En plus de la force, ça me donnait le sourire, et c'était agréable pour moi.''