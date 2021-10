Mali : Issa Kaou Ndjim placé sous mandat de dépôt

Arrêté mardi soir pour « comportement subversif via les réseaux sociaux », le quatrième vice-président du Conseil national de transition malienne, Issa Kaou Djim, a été placé sous mandat de dépôt, après son audition ce jeudi 28 octobre.



Ce membre influent du CNT qui fait office de parlement de la transition n’a pas pu être sauvé par son immunité. Sur les réseaux sociaux, Issa Kaou Djim avait dénoncé et critiqué le gouvernement de la transition qui a déclaré personna non gratta, le représentant de la CEDEAO avant de l'expulser du pays.



Des informations émanant des médias locaux font état de sa comparution vendredi, devant un tribunal à Bamako.



Soutien assumé du Colonel Assimi Goita alors que ce dernier était vice-président de la transition, Issa Kaou Ndjim n’est cependant pas en odeur de sainteté avec l’actuel premier ministre, Choguel Maïga.