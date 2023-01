Mali: Iyad Ag Ghali défie Assimi Goïta

Il ne s’était pas affiché publiquement depuis plus de deux ans. Le chef terroriste du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à AQMI, Iyad Ag Ghali, a été aperçu ce week-end entouré de notables de la région de Ménaka lui prêtant allégeance. Une vidéo en fait foi, publiée le 23 janvier par le groupe jihadiste.



« Il a certes les traits creusés et des rides plus visibles, mais avec sa barbe grise et sa djellaba bleue, c’est bien Iyad Ag Ghali », souligne Jeune Afrique. À ses côtés, « neuf hommes sous une tente. Des notables locaux qui joignent leurs mains avec celles du chef jihadiste le plus recherché du Sahel dans un signe d’allégeance. Une démonstration de puissance en forme de pied-de-nez vis-à-vis de l’État islamique au grand Sahara (l’EIGS), grand rival du GSIM au Mali. Entre les deux groupes jihadistes, les affrontements se sont faits de plus en plus rudes ces derniers temps, en particulier dans cette région de Ménaka. En novembre dernier, la zone a été marquée par de violents combats au terme desquels le groupe dirigé par Iyad Ag Ghali a revendiqué plusieurs victoires dans des localités jusqu’ici tenues par ses adversaires ».



Contrer l’EIGS

En effet, complète Le Monde Afrique, « plus libre de ses mouvements depuis que l’aviation française a quitté le ciel malien, Iyad Ag Ghali serait venu sur le terrain pour galvaniser ses combattants face à leurs ennemis de l’EIGS, à l’offensive dans cette région depuis mars. Mais, jusqu’ici aucune image n’était venue le confirmer. En se montrant aux côtés de dignitaires de la communauté touareg Daoussak, Iyad Ag Ghali se pose ici en premier protecteur des populations civiles, soumises à la violence de l’EIGS ».



Qui plus est, poursuit Le Monde Afrique, « Iyad Ag Ghali est aussi devenu utile aux groupes armés de la région et aux États. "La CMA, le général El Hadj Gamou, son ennemi historique au sein de la communauté touareg – aujourd’hui parrain du Gatia – collaborent avec lui", explique une source locale citée par Le Monde Afrique, car ils n’arrivent pas à vaincre seuls l’EIGS. Le Mali et le Niger ne voient pas d’inconvénients à ce qu’il puisse aider à les détruire. Tout le monde a besoin d’un allié puissant pour combattre l’EIGS et Iyad est en train de se positionner comme celui-ci ».



Un revers pour Bamako

Mais au-delà, ces images apparaissent comme un défi vis-à-vis du régime d’Assimi Goïta qui a célébré, le 20 janvier dernier, le 62e anniversaire des Forces armées maliennes (FAMa).



En effet, pointe encore Le Monde Afrique, « en menant des opérations militaires puis en récoltant l’allégeance de dignitaires locaux dans une zone où l’armée malienne s’est pourtant redéployée, accompagnée de ses supplétifs russes du groupe Wagner, mais sans y mener la moindre action de défense des populations, le patron du GSIM expose l’inanité de la reconquête annoncée depuis Bamako ».



« Tilekoura » : nouvelle opération militaire malienne

Bamako, où le 20 janvier dernier, le colonel Assimi Goïta a « rassuré le peuple malien de l’engagement et de la détermination des forces de défense et de sécurité à défendre l’ensemble du territoire national jusqu’à la pacification totale ». C’est ce que rapporte notamment Le Républicain à Bamako.



Maliweb précise pour sa part que « le président de la Transition malienne avait annoncé la veille une nouvelle opération militaire d’envergure de lutte contre le terrorisme, dénommée "Tilekoura" (le nouveau jour). L’armée malienne avait auparavant réceptionné six avions de chasse et deux hélicoptères de conception russe en présence de l’ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali ».



Doumbouya amateur de belles montres ?

En Guinée, le chef de la junte, le colonel Doumbouya aurait un penchant prononcé pour les montres de luxe. C’est du moins ce qu’affirme le site Africa Intelligence. Le colonel guinéen aurait une somptueuse collection : dont une montre de marque Richard Mille, estimée à plus de 400 000 euros ou encore une Rolex en or coutant plusieurs dizaines de milliers d’euros.



Commentaire de Ledjely en Guinée : « Dans un pays comme la Guinée où les populations font face à des conditions de vie les plus précaires, ces informations ne sont pas de nature à conforter le discours et l’image du président de la Transition qui se veut proche du peuple. »