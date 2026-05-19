Affaire Amadou et Khadim Ba contre Zakiroulahi Sow : le procès à nouveau renvoyé au 20 juillet

Hier, lundi 18 mai, l'affaire opposant Zakiroulahi Sow à Amadou Ba et son fils Khadim Ba a été reportée au 20 juillet 2026 par la Cour d'appel de Dakar, prolongeant les poursuites pour infractions douanières et la détention de Khadim Ba. Selon les informations du quotidien Les Echos, le juge a renvoyé l’affaire pour les plaidoires, malgré les nombreux reports du dossier par le passé. Cette affaire complexe implique également la contestation d'une condamnation antérieure pour des faits d’escroquerie, prévoyant des dommages et intérêts de 2,5 milliards de francs CFA.



Le différend porte sur des engagements commerciaux non respectés concernant une transaction de 2,4 milliards de francs CFA, un investissement de 500 millions dans l'importation de véhicules et un projet avorté d'achat d'hélicoptères pour l'État. Zakiroulahi Sow réclame la réparation de ces opérations financières infructueuses.