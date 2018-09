Mali: contre l’arrestation de deux cadres de l’opposition et la réélection d’IBK, les partisans de Soumaila Cissé encore dans la rue

«Libérez Paul», «Non aux résultats proclamés», tels sont des slogans qu’on peut lire sur les pancartes. Paul Ismaël Boro, l’un des anciens cadres du parti au pouvoir qui a rejoint les rangs de l’opposition a été arrêté nuitamment dimanche dernier à son domicile.



A leur prise de parole, le célèbre activiste, Ras Bath, son père Me Mohamed Ali Bathily, le directeur de campagne de Soumaila Cissé, Tiébilé Dramé, ont tous fustigé les conditions de la réélection du président Ibrahim Boubacar Keita (IBK). L’épouse de Paul Ismaël est revenue, avec les encouragements du public, sur les conditions d’arrestation de son mari et les «mensonges» évoqués pour justifier cette arrestation.



«Nous sommes tous Paul», a déclaré Soumaïla Cissé. Et de poursuivre « Paul n’est pas la seule victime du régime. Ils sont nombreux les victimes parfois anonymes qui n’osent pas en parler ».



Selon M. Cissé, sa garde-à-vue de 48h est terminée, ils ont ajouté 24h. C’est l’indicateur de la violation de droits à laquelle Paul et Kimbiri (un autre cadre arrêté), sont soumis. Ils sont en grève de la fin au Camp I de la gendarmerie où, ils sont détenus », a-t-il révélé.



avec maliweb