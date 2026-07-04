Mali: des localités dans le nord et une prison dans le sud visées par des attaques coordonnées

Plusieurs localités maliennes se sont réveillées ce samedi avec des coups de feu nourris. Dans le nord, selon Mohamed Elmaouloud Ramadane, le porte-parole du Front de libération de l’Azawad (FLA) rebelles indépendantistes, les attaques concernent au moins trois localités. Il s'agit selon lui de « la libération de l’Azawad qui commence ». L’Azawad est l’appellation du nord du Mali par les rebelles indépendantistes.



La certitude à ce stade, c'est qu’Anefis, située à une centaine de kilomètres, est effectivement attaquée par les rebelles. D’après nos informations, des combats se déroulent actuellement à l’intérieur même de la ville, un verrou important pour se rendre à Kidal, conquise en avril dernier par le FLA. Des militaires russes alliés de l’armée malienne sont retranchés dans le camp de cette localité stratégique.



Coups de feu également à Aguelhok, toujours dans la région de Kidal. Un petit groupe de militaires russes et de maliens seraient aussi présents sur les lieux. Gao, la principale ville du nord du Mali, est également concernée par cette offensive coordonnée. Des coups de feux ont été entendus, mais on ne rapporte pas de combats dans la ville à ce stade. Même situation dans une quatrième localité, cette fois-ci dans le centre du Mali, celle de Sévaré.



Au sud du Mali, à 60 km de Bamako c’est la prison de la localité de Kenioroba qui a été attaquée par des hommes armés non encore formellement identifiés. De source pénitentiaire, plusieurs véhicules à l’intérieur même de cette prison ont été brûlés. S’agit-t-il d’une tentative de faire évader des prisonniers ? On ne le sait pas encore. Côté gouvernent il y a eu un communiqué qui parlent de « tentative d’attaques » dans les localités citées précéemment. Dans ces localités les rues sont désertes et les populations terrées chez elles.