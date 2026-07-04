Sénégal : le Président Bassirou Diomaye Faye annonce la création de son parti politique

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé, vendredi 3 juillet 2026, la création de sa propre formation politique, à l'occasion d'une rencontre tenue au Palais de la République, rapporte la Radio Futurs Médias (RFM).



Cette annonce a été faite devant plusieurs maires conviés à la cérémonie, marquant une nouvelle étape dans le paysage politique sénégalais.



Avec cette décision, le chef de l'État met un terme aux nombreuses spéculations entourant son avenir politique. Bien qu'il se soit jusque-là réclamé de PASTEF, malgré sa rupture avec cette formation, Bassirou Diomaye Faye choisit désormais de poursuivre son engagement sous une bannière politique qui lui est propre.



Pour rappel, Bassirou Diomaye Faye est l'un des cofondateurs de PASTEF – Les Patriotes, créé en 2014. Il y a occupé plusieurs fonctions de premier plan, notamment celle de secrétaire général entre 2022 et 2024.



À la suite de son élection à la magistrature suprême en mars 2024, il avait été désigné président d'honneur de PASTEF. Il dirige également la coalition « Diomaye Président », qui a porté sa candidature victorieuse à l'élection présidentielle.