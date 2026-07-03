Touba : trois nouveaux forages mis en service pour renforcer l’accès à l’eau potable

Après avoir pris part à la réunion interministérielle consacrée à la prévention et à la gestion des inondations, présidée par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a procédé ce vendredi à Touba à la mise en service des forages de Ndindy, Guédé et Darou Khoudoss.



D’après le ministère, ces trois infrastructures structurantes viennent renforcer durablement l’approvisionnement en eau potable de la ville sainte et répondre aux besoins croissants des populations dans un contexte de forte expansion urbaine et démographique.



Le forage de Ndindy permettra d’améliorer l’alimentation en eau des quartiers de Touba Ndindy, Tawfekh, Gouye Mbinde et Touba Sourah, au bénéfice de 140 295 habitants.



Le forage de Guédé améliorera la desserte en eau potable des quartiers de Guédé, Ndamatou, HLM, Darou Khoudoss et Bagdad, touchant 180 604 habitants.



Quant au forage de Darou Khoudoss, il contribuera à renforcer l’approvisionnement en eau des quartiers de Darou Khoudoss, Beug Bamba, Keur Wélé, Madiyana et Moukhlissina, au profit de 317 024 habitants.



Au cours de cette visite, le ministre a également rencontré les plombiers et conducteurs de forages en formation au lycée Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké de Darou Khoudoss. Cette initiative témoigne de l’importance accordée par le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement au développement du capital humain, considéré comme un levier essentiel pour garantir la performance, la durabilité et la résilience des services d’eau.



Ces réalisations traduisent la volonté du président de la République, et du Premier ministre, de renforcer durablement la sécurité hydrique des territoires, d’anticiper les besoins futurs des populations et de garantir un accès équitable et durable à l’eau potable, conformément aux ambitions de la Vision Sénégal 2050.