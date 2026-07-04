Création d'un nouveau parti politique : Diomaye Faye demande à Mimi Touré de mettre en place un comité de réflexion

La Coalition Diomaye Président entend accompagner le chef de l'État dans la création d'un parti politique, destiné à consacrer l'unité organique autour de Bassirou Diomaye Faye en perspective des prochaines échéances électorales, selon un communiqué publié à l'issue de l'audience accordée, vendredi 3 juillet, par le président de la République aux maires membres de la coalition.



Réunis pendant près de quatre heures au Palais de la République, les 306 maires de la Coalition Diomaye Président, venus des 14 régions du Sénégal, ont échangé avec le chef de l'État sur les perspectives politiques et les enjeux de développement du pays.



Selon le communiqué, Bassirou Diomaye Faye a profité pour annoncer sa volonté d'avancer vers une « unité plus organique des forces politiques » l'accompagnant par la « création d'un parti politique ».



Pour matérialiser cette grande ambition, il a instruit le superviseur général de la Coalition (Aminata Touré) de mettre en place un comité de réflexion, chargé de préparer dans les meilleurs délais tous les éléments constitutifs y afférents.



Les maires ont, de leur côté, salué la vision du président de la République ainsi que son projet de transformation systémique du Sénégal. Ils ont réaffirmé leur adhésion aux orientations stratégiques portées vers une « véritable équité territoriale qui place chaque commune au cœur du développement national ».



La Coalition Diomaye Président a exprimé sa profonde gratitude au président de la République pour sa disponibilité, son écoute attentive et sa volonté manifeste de collaborer étroitement avec les territoires.



Elle félicite et remercie également l'ensemble des maires présents, dont la mobilisation exceptionnelle témoigne d'un « engagement indéfectible pour la réussite du quinquennat du Président Bassirou Diomaye Faye ».



Enfin, la coalition magnifie la haute qualité des échanges qui ont caractérisé cette audience, preuve d'une synergie parfaite entre l'Exécutif et les élus locaux, et réaffirme son unité absolue pour accompagner le chef de l'État dans ce tournant historique de « création du parti politique consacrant l'unité organique autour du Bassirou Diomaye en direction des prochaines échéances électorales ».