Souveraineté alimentaire : l’ENSA et le PRODAC s’allient pour booster l’innovation agricole au Sénégal

La recherche agronomique et le développement agricole avancent désormais main dans la main au Sénégal. L’École nationale supérieure d’Agriculture (ENSA) et le Programme des Domaines Agricoles Communautaires (PRODAC) ont franchi un cap stratégique en signant une convention de partenariat. Cette alliance ambitionne de faire de l’innovation, de la formation et du transfert de compétences les nouveaux moteurs de la souveraineté alimentaire nationale. Conclu moins de trois mois après les premiers échanges, cet accord illustre une volonté partagée d'aller vite en privilégiant des actions concrètes, en parfaite adéquation avec l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050 qui positionne l’agriculture comme un pilier du développement économique et de l’emploi.



Au-delà de la signature institutionnelle, ce partenariat mise sur une forte complémentarité entre le savoir scientifique de l’ENSA et l’expérience opérationnelle du PRODAC sur le terrain. L'objectif est de transformer les Domaines Agricoles Communautaires en de véritables laboratoires d’innovation à ciel ouvert. Ces espaces serviront à expérimenter de nouvelles pratiques agricoles tout en permettant aux jeunes d’acquérir des compétences directement mobilisables. Plusieurs axes stratégiques sont ciblés : la formation aux technologies agricoles de nouvelle génération, la promotion de l’agroforesterie, l’amélioration de la fertilité des sols par des études pédologiques, le développement de solutions pour l’alimentation animale et piscicole, ainsi que l’appui à la mécanisation des exploitations.



Le volet insertion professionnelle occupe également une place centrale dans cette feuille de route. Les étudiants de l’ENSA seront accueillis au sein des différents domaines du PRODAC pour des stages d’immersion, de fin d’études ou de pré-emploi, une opportunité pour ces futurs cadres de confronter leurs connaissances théoriques aux réalités du monde rural tout en accompagnant les producteurs locaux. Sous l'impulsion du directeur de l’ENSA, le Professeur Mamadou Tandiang Diaw, et du coordonnateur national du PRODAC, le Dr Cheikh Ahmadou Bamba Ngom, les équipes techniques s'apprêtent à lancer la phase opérationnelle. Les premières actions concrètes porteront sur l’accueil des stagiaires et le renforcement des capacités des bénéficiaires, marquant le coup d'envoi d'une coopération prometteuse pour une agriculture sénégalaise plus productive et innovante.