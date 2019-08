Mali : désarmer les milices du Centre... les chasseurs

Troisième épisode de notre série de reportages au Mali. Avec la résurgence des conflits communautaires entre Peuls et Dogons et en l’absence de l’État, des milices d’autodéfense armées sont apparues. Le mouvement dogon Da na Ambassagou est l’une d’entre elles. Ce groupe a pris les armes pour se défendre contre la communauté peule perçue par ce groupe comme complice des attaques menées par les jihadistes. Mais ce groupe est aussi accusé de graves exactions par des associations peules et de défense des droits de l’homme. Il a été dissous par le gouvernement. Da na Ambassagou ne semble pas pour autant prêt à déposer les armes. Comment désarmer les milices du centre du Mali ?