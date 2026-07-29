Frontière Sénégal – Gambie : un «accord définitif» signé pour une délimitation «claire et consensuelle»

Le Secrétariat permanent sénégalo-gambien a annoncé, ce mercredi 29 juillet, la conclusion d’un «accord définitif» portant sur la «délimitation claire et consensuelle» de la frontière entre le Sénégal et la Gambie.

Dans un communiqué, le Secrétariat précise que cette avancée intervient «conformément aux hautes instructions des Chefs d’État du Sénégal et de la Gambie», qui ont «privilégié le dialogue, la concertation et l’esprit de fraternité».



Par ailleurs, les «activités conjointes de réaffirmation et de densification de la frontière sud » reprendront à compter du 15 août 2026. Elles concerneront le tronçon allant de Touba Tranquil – Dar Salam à Saré Yoro Guèye – Jahanka .



Le Secrétariat permanent sénégalo-gambien a enfin adressé ses « chaleureuses félicitations » à l’honorable Alieu Njie, Président de la Commission nationale des frontières de la Gambie, ainsi qu’au Général de Division Cheikh M. L. B. Camara, Président de la Commission nationale de Gestion des Frontières du Sénégal, pour «leurs efforts remarquables ayant permis l’aboutissement de cet accord».



Pour rappel, les tensions à la frontière entre le Sénégal et la Gambie s'expliquent par des différends de longue date sur la délimitation territoriale, des opérations de sécurité liées au conflit en Casamance, et des incidents d'empiètements militaires.



Récemment, le jeudi 16 juillet, des éléments de l’armée sénégalaise ont procédé à la démolition d’un mur de clôture d’un poste militaire gambien, près de la frontière entre les deux pays, à Bulock, au sud-ouest de la Gambie. Cette situation avait déclenché le début d’un incident diplomatique, avant que les autorités des deux pays n’appellent au «calme et à la retenue».