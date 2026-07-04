Mali : l'armée affirme avoir repoussé les attaques terroristes et repris le contrôle de plusieurs positions

Les autorités maliennes assurent avoir repris le contrôle de la situation après les attaques menées ce samedi 4 juillet 2026 contre plusieurs positions des Forces armées maliennes (FAMa).



Dans un communiqué, l'État-Major général des Armées indique qu'à la suite des tentatives d'attaques terroristes signalées plus tôt dans la journée par la Direction de l'information et des relations publiques des Armées (DIRPA), les positions de Aguel-Hoc, Anéfis, Gao, Sévaré et Kénioroba sont désormais sécurisées.



Selon le bilan provisoire communiqué par l'armée, les opérations aéroterrestres menées par les FAMa et leurs partenaires ont permis de neutraliser 20 assaillants à Sévaré, où ils circulaient à motos et à bord de véhicules équipés.



À Gao, les autorités militaires font état d'un soldat tué et de quatre autres blessés, tous pris en charge. Elles annoncent également la neutralisation de six (6) terroristes ainsi que la destruction d'un véhicule.



L'État-Major affirme que « toutes les attaques ont été vigoureusement repoussées » et précise que les opérations de ratissage aériennes et terrestres se poursuivent. Selon la même source, la situation est désormais sous contrôle sur toutes les positions attaquées.