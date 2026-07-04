Météo : l’Anacim annonce une pause pluviométrique sur une grande partie du Sénégal du 4 au 10 juillet 2026

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) prévoit une pause pluviométrique sur une grande partie du Sénégal entre le 4 et le 10 juillet 2026. Selon ses dernières prévisions, les conditions météorologiques resteront globalement stables sur l’ensemble du territoire, en raison d’une faible activité de la mousson, limitant ainsi la formation des systèmes pluvio-orageux.



Dans une note, l’Anacim précise que les précipitations concerneront principalement les régions du Sud et du Sud-Est, où l’humidité sera plus propice au développement d’orages.



Dans les régions du Nord, le temps demeurera sec et stable durant toute la période. Aucune pluie significative n’est attendue et le ciel restera généralement peu à passagèrement nuageux.



Au Centre, l’accalmie observée ces derniers jours devrait se poursuivre jusqu’à la matinée du 7 juillet. Une légère reprise de l’activité pluvio-orageuse est toutefois annoncée entre le 7 et le 9 juillet, avec de faibles pluies possibles dans les régions de Kaffrine, Kaolack, Fatick et les localités environnantes.



En revanche, les régions de Kédougou et Tambacounda, ainsi que la Casamance, connaîtront des conditions plus favorables aux orages et à des pluies faibles à localement modérées. Ces précipitations sont attendues entre le 6 et le 10 juillet, avec des cumuls qui pourraient être localement plus importants.