Mali: la BCEAO lève les restrictions concernant les transferts et les opérations

Le dégel continue en ce qui concerne le Mali dans l’espace CEDEAO. Après la levée des sanctions politiques et économiques décidée par les chefs d’Etat à Accra le 03 juillet dernier, mettant fin à l’embargo qui a duré six (6) mois, la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a levé ce mardi 12 juillet, « les restrictions concernant les transferts et les opérations traitées dans STAR-UEMOA, SICA-UEMOA, SAGETIL-UEMOA ».