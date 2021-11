Mali : le gouvernement « regrette » les décisions prises par la Cedeao et assure vouloir poursuivre le dialogue

Le Gouvernement de la République du Mali dit prendre acte du Communiqué final de la 3e Session extraordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la CEDEAO sur la situation au Mali et en Guinée, tenue, le 07 novembre à Accra.



En ce qui le concerne, le Gouvernement de la transition a regretté les décisions prises lors de ce Sommet, « qui ne tiennent pas suffisamment compte des aspirations profondes du peuple malien et des efforts déployés au quotidien par les autorités de la Transition pour relever les défis multiformes auxquels le pays est confronté et pour une stabilité durable ».



Par ailleurs, le Gouvernement de la République du Mali a réitéré sa volonté de « poursuivre le dialogue avec la CEDEAO en vue de permettre la tenue d'élections libres et crédibles dans les meilleurs délais et conditions d'organisation ».