Mali : liberté sous caution pour Mahamadou Camara, Bouaré Fily Sissoko reste détenue

Dans son communiqué, le procureur général de la Cour suprême, Mamadou Timbo, explique que pour bénéficier de sa remise en liberté, Mahamadou Camara a dû acquitter une caution de 500 millions de francs CFA (750 000 euros), sous la forme de dix titres fonciers. Il était emprisonné depuis un an et demi. Dans l'entourage de l'ancien ministre de la Communication et ancien directeur de cabinet, avec rang de ministre, de feu le président IBK, on précise que la liberté provisoire, sans aucune restriction de mouvement, avait été obtenue dès juin dernier, mais que son effectivité a été retardée par un appel puis par une demande de contre-expertise des titres fonciers, émis par le procureur général de la Cour suprême.



« Nous n'avons pas fait la moitié du chemin, estime un proche de Mahamadou Camara, car ce qui compte pour lui, c'est d'être disculpé. » Et de poursuivre : « il est resté affronter la justice, car il n'a rien à se reprocher, et on veut le faire payer à la place des autres. » Le procureur général de la Cour suprême indique d'ailleurs que « l'information judiciaire suit son cours (...) dans le strict respect de la présomption d'innocence (...) et des droits de la défense. »



L'ancienne ministre de l'Économie Bouaré Fily Sissoko, incarcérée depuis août 2021, pouvait, elle aussi, bénéficier d'une remise en liberté, mais elle n'a pas versé les 500 millions de francs CFA et reste donc en prison. « Nous ne les avons pas, mais dans tous les cas, c'est une question de principe, commente un proche de l'ancienne ministre. Pourquoi payer lorsque l'accusation est incapable d'avancer des preuves ? Elle veut un procès public pour laver son honneur et ne comprend pas que cela prenne autant de temps. »



Mahamadou Camara et Bouaré Fily Sissoko sont poursuivis dans le cadre d'une enquête de la justice malienne sur deux affaires de détournements de fonds publics datant de 2014 : l'achat de l'avion présidentiel et des contrats d'équipements militaires surfacturés, en 2014. Il s'agit de la même procédure dans le cadre de laquelle l'ancien Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga, mort en détention il y a un an, était lui-même poursuivi.



D'autres personnalités, politiques et hommes d'affaires notamment, sont visées. Réfugiés à l'étranger, des mandats d'arrêt internationaux ont été émis à leur encontre par la Justice malienne. Le procureur général de la Cour suprême du Mali déplore d'ailleurs, dans son communiqué, que ces mandats n'aient pas été exécutés par les juridictions concernées. Selon plusieurs avocats, cette non-exécution s'explique par le manque de garanties pour les inculpés d'obtenir un procès juste et équitable.