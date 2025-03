Mali: un an après la Déclaration du 31 mars, toujours aucune date pour les élections

Au Mali, cela fait tout juste un an, ce lundi, que la quasi-totalité des organisations politiques et de la société civile maliennes signaient la Déclaration du 31 mars, pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel. Plus de quatre ans et demi après le coup d'État d'août 2020 et plusieurs reports, aucune date n'est programmée pour l'organisation d'élections. La dernière échéance, fixée par les autorités de transition elles-mêmes, prévoyait la fin de la transition au plus tard au 26 mars 2024. L'opposant en exil Ismaël Sacko, président du Parti social-démocrate africain (PSDA), signataire de la Déclaration du 31 mars, dénonce une « impasse ».

Rfi

div id="taboola-below-article-thumbnails">