Mali : un journaliste formé au Cesti porté à la tête de l’Agence malienne de presse et de publicité (AMAP)

Le journaliste malien Alassane Souleymane, diplômé de la 29e promotion du CESTI, l’école de formations des journalistes de l’université Cheikh-Anta-Diop de Dakar, a été nommé, mercredi en Conseil des ministres, directeur général de l’Agence malienne de presse et de publicité (AMAP), rapporte l’Aps.



« Au chapitres des mesures individuelles, le Conseil des Ministres » a été nommé au poste de « Directeur Général de l’Agence malienne de Presse et de Publicité, Monsieur Alassane Souleymane, Journaliste », peut-on notamment lire dans le communiqué sanctionnant la réunion hebdomadaire du gouvernement malien.



Il succède à la tête de l’AMAP à Bréhima Touré, lui aussi issu du CESTI (23e promotion). Alassane Souleymane est un ancien président de l’Amicale des anciens étudiants et stagiaires du CESTI.